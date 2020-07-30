В Україні з’являться нові релігійні свята — указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну пропрацювати питання визнання шести релігійних свят державними.

Про це стало відомо з опублікованого указу на сайті Офісу президента.

В указі пропонується ввести релігійні свята Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку і Великдень західного обряду і зробити їх державними, щоб забезпечити конституційні права і свободи громадян, а також реалізувати рівні права та можливості всіх віруючих України.

Уряд має обговорити це питання з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Ради відповідний законопроект.

Чи будуть ці дні вихідними, з повідомлення Офісу президента не ясно.

Зазначимо, що зараз в Україні на державному рівні відзначаються тільки Різдво (православне і католицьке), Великдень і Трійця.