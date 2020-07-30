Терпець увірвався: медики Сміли не вийшли на роботу через борги по зарплатах

Місто без лікарів. У Смілі на Черкащині страйкують медики. Сьогодні на роботу вийшли лише сімейні лікарі та медики швидкої. Усі інші працівники чотирьох міських поліклінік полишили свої робочі місця і пішли під стіни мерії. Вимагають виплатити їм зарплату за останні три місяці. Як міська влада збирається розраховуватись з боргами?

Про це йдеться в повідомленні «5 каналу».

Черкаські лікарі востаннє отримували заробітну плату ще в квітні цього року. Відтоді місцева влада не може виділити коштів на виплати медикам. Міські чиновники кивають на Національну службу здоров’я, мовляв, там недоплачують гроші, необхідні лікарням.

Самі ж міські депутати виділити гроші на виплати лікарям можуть, однак вже кілька місяців не зберуться необхідним складом на засідання.

Наступне засідання обіцяють провести 30-го липня. Якщо все складеться, виділять 3 мільйони гривень на зарплати, і ще 2 мільйони – на безкоштовні ліки. Самі ж лікарі – обіцяють завтра прийти до зали засідань та контролювати перебіг ухвалення рішення.