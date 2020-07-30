Раптова негода на Буковині знесла дахи та повалила дерева

Вдень 30 липня ураган і злива раптово накрили Сторожинецький район, що у Чернівецькій області. У близько 30 будинків сильний вітер пошкодив дах, 9 сіл залишилися без електрики.

Сильний вітер зніс частину даху в сільській раді та школі, повідомляють у Чернівецькій облдержадміністрації.

Найбільше постраждало село Старі Бросковцы у Сторожинецькому районі: там вітер пошкодив дахи 30 приватних будинків.

Як розповів голова Сторожинецької районної ради Дмитро Балінов на своїй сторінці в фейсбук, вітер буквально зніс лісову посадку.

Замість дерев з кронами – тільки одні палиці. Майже на всіх дорогах шматки шиферу, по узбіччях – залишки дахів будинків, цілі фрагменти лагів з прикрученою до них металочерепицею,– написав він.

Зараз депутати сільської ради спільно з членами виконкому обстежують житлові будинки, роблять акти, що фіксують завдані збитки.

В селі працюють рятувальники, електрики, газовики, ліквідовуючи наслідки. Є чимало поламаних дерев’яних електроопор, і чимало повалених бетонних стовпів, написав Дмитро Балінов.