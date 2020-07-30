Затримання росіян у Білорусії пахне дешевої постановкою

Мова піде про санаторії «Белорусочка», в якому і відбувалося «спецоперація» по затриманню бійців, нібито ПВК «Вагнер».

Санаторій знаходиться в екологічно чистій зоні серед хвойно-березового лісу на березі водосховища Дрозди.

Розглянемо по пунктах:

Санаторій знаходиться зовсім недалеко від закінчення проспекту Переможців. Ближче нікуди до Дроздів (де квартирує Батька) і Палацу незалежності. Транспортна доступність: в 4 км від р. Мінська.

Вибір санаторію для місця постановки продиктований вкрай простим фактом. Керує здравницею кращий друг «кривавого» Шеймана — колишній начальник Головного клінічного центру Збройних сил РБ полковник Савицький Святослав Федорович.

І вишенька на торті — санаторій, підвідомчий і належить… Голови Федерації профспілок (ФПБ).

А голова ФПБ Михайло Орда, в свою чергу, очолює передвиборчий штаб Лукашенко. По чистій випадковості М. Орда відвідував санаторій за день до «спецоперації».