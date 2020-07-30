Суд відмовився розсекретити сталінських прокурорів епохи “Великого терору”

Тверський суд Москви відмовився розсекретити імена 11 прокурорів часів правління Йосипа Сталіна, які діяли у часи Великого терору в складі трійок НКВС. Про це повідомив «Коммерсантъ».

Таке рішення було прийнято після розгляду позову товариства «Меморіал» до Генпрокуратури Росії. Історики намагалися отримати інформацію про радянських прокурорів для історичного довідника з біографіями всіх членів трійок. «Меморіал» готує цю книгу спільно з Російським державним архівом соціально-політичної історії, Державним архівом РФ і Центральним архівом ФСБ.

Генпрокуратура відмовилася надати історикам інформацію, пославшись на закон «Про персональних даних», де сказано, що інформацію про людину забороняється розкривати третім особам без його згоди або згоди спадкоємців.

«Аргумент прокуратури в тому, що ми будемо поширювати відомості, що порочать людей. Але суть історії — фіксувати всі вчинки», — зазначила юрист «Меморіалу» Марина Агальцова. До того ж закон «Про персональних даних» дозволяє публікувати відомості для здійснення наукової діяльності та для досягнення суспільно значущих цілей.

«З моменту створення запитаних відомостей пройшло вже більше 75 років, що дозволяє отримати доступ до документів, що містять відомості про особисте і сімейне таємницю громадянина, за законом “Про архівну справу”. А така таємниця за рівнем охорони знаходиться на більш високому рівні, ніж персональні дані», — зазначила Агальцова.

Ці аргументи були наведені в суді, однак у Генпрокуратурі заявили, що сам факт входження до трійки НКВС не є злочином, «об’єктивних даних про фальсифікації справ з боку 11 прокурорів істориками не було наведено. Вимога надати інформацію також порушує принцип невтручання у здійснення прокурорського нагляду, зазначили в Генпрокуратурі.

«Великий терор — найбільша трагедія, а люди, що брали участь в репресіях — безумовні злочинці. Якщо ми вшановуємо пам’ять жертв, то треба знати і катів, які через роки не зазнали навіть моральної відповідальності. Дані про прокурорів, звичайно, треба оприлюднити», — вважає доктор історичних наук, директор Міжнародного центру історії та соціології Другої світової війни і її наслідків Олег Будницкий.

Трійка НКВС була органом позасудової репресії «антирадянських елементів». Складалася з трьох осіб — начальника республіканського, крайового чи обласного управління НКВС, секретаря і прокурора, за що і отримала свою назву. Трійки діяли в СРСР з серпня 1937 до листопада 1938 року.