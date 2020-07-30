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У Львівській області Лаври УГКЦ закрили на карантин через спалах COVID-19

31.07.2020

У Лаврі будуть скасовані всі публічні богослужіння.

Святоуспенська Унівська Лавра Української греко-католицької церкви (УГКЦ) йде на карантин. ПЛР-тест виявив коронавірус у священнослужителів.

Про це повідомляє у Facebook Святоуспенська Унівська Лавра.

«Святоуспенська Унівська Лавра через виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу відкликання всі публічні богослужіння будуть скасовані», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні фіксують зростання хворих коронавірусом, сьогодні був встановлений черговий добовий антирекорд.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 липня Україну можуть поділити на чотири карантинні зони.

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