У Львівській області Лаври УГКЦ закрили на карантин через спалах COVID-19

У Лаврі будуть скасовані всі публічні богослужіння.

Святоуспенська Унівська Лавра Української греко-католицької церкви (УГКЦ) йде на карантин. ПЛР-тест виявив коронавірус у священнослужителів.

Про це повідомляє у Facebook Святоуспенська Унівська Лавра.

«Святоуспенська Унівська Лавра через виявлення ПЛР-тестом випадків захворювання COVID-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб. З цього приводу відкликання всі публічні богослужіння будуть скасовані», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні фіксують зростання хворих коронавірусом, сьогодні був встановлений черговий добовий антирекорд.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 липня Україну можуть поділити на чотири карантинні зони.