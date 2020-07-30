Окупанти забрали землю майже в 4000 кримчан, – правозахисник

В окупованому Криму відбуваються масові та систематичні порушення прав власності громадян України.

Про це на прес-конференції в Києві заявив експерт Регіонального центру прав людини Мартиновський Роман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час проведеної роботи нам вдалося ідентифікувати 3952 особини, яких ми вважаємо потерпілими від порушення права власності на території окупованого Криму», – зазначив Мартиновський. За його словами, йдеться про кримчан, у яких вилучили земельні ділянки, отримані ними до окупації півострова.

Як зазначив правозахисник, позбавлення права власності громадян у Криму відбувалося «на основі того, що окупаційна влада взяла на себе функцію перевірки законності надання цих земельних ділянок у власність громадянам України, отриманих ними у період з 2008 до 2010 року».

За словами Мартиновського, у кримчан вилучалися ділянки, призначені як для будівництва індивідуального житла, так і для садівництва, сільськогосподарських робіт, ведення фермерського господарства.