Катастрофа МАУ: стали відомі результати переговорів з Іраном

Сторони обговорили підготовку до наступних переговорів.
У Києві завершилися переговори Афганістану, великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Сторони обговорювали компенсації сім’ям жертв збитого рейсу PS752.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
У ході зустрічі члени Координаційної групи в черговий раз закликали Іран здійснити повну компенсацію за знищення українського літака і провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії у відповідності з міжнародними стандартами.
«В тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності і встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії», — йдеться в заяві Координаційної групи.
Крім того, сторони обговорили підготовку і організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.