Катастрофа МАУ: стали відомі результати переговорів з Іраном

Сторони обговорили підготовку до наступних переговорів.

У Києві завершилися переговори Афганістану, великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Сторони обговорювали компенсації сім’ям жертв збитого рейсу PS752.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У ході зустрічі члени Координаційної групи в черговий раз закликали Іран здійснити повну компенсацію за знищення українського літака і провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії у відповідності з міжнародними стандартами.

«В тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності і встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії», — йдеться в заяві Координаційної групи.

Крім того, сторони обговорили підготовку і організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.