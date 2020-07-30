Адвокат Михайла Єфремова заявив, що у актора немає проблем з алкоголем

Адвокат відомого російського артиста Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що його клієнт, який п’яним у Москві влаштував смертельне ДТП, не має проблем з алкоголем. За словами адвоката, алкоголізмом артист не страждає.

Про це адвокат сказав у ході спілкування з пресою, передає РИА «Новости».

«Я як адвокат сам іноді вживаю. Вважаєте, що він зловживає? Ви самі наливали йому?» — заявив Пашаєв.



Крім того, адвокат наполягає, що ДТП сталося з машиною Єфремова, а не з ним і він міг і не бути за кермом у момент зіткнення.

Так, адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що актор не вважає себе винуватцем ДТП, а готовність відшкодувати збиток родичам Захарова пов’язана з тим, що в пригоді «брала участь його машина».