В Держекоінспекції оцінили збитки від затонулого танкера в Одесі

Збиток оцінюється в 280 доларів за 1 кг витеклих нафтопродуктів.

Затонулий біля пляжу в Одесі танкер Delfi вже завдав шкоди екології на 20 тисяч доларів. Дані, щодо збитків, передані в правоохоронні органи.

Про це в ефірі NewsOne заявив глава Держекоінспеції Андрій Мальованый.

За його словами, на даний момент не можна точно оцінити суму збитків, так як танкер досі не евакуювали, в зв’язку з чим можливі витоку нафтопродуктів у подальшому.

«Остаточна сума збитків буде нарахована за результатами завершення робіт з підйому та відбуксирування судна. Я сподіваюся, що не доведеться підрядникам розрізати судно, що зможе більшої шкоди навколишньому середовищу нанести. Але поки за методикою нарахування збитків Держекоінспекція в Одеській області нараховано вже близько 20 тисяч доларів», — повідомив Мальованый.

Він зазначив, що методика передбачає оцінювання збитків за формулою — 280 доларів за 1 кг нафтопродуктів.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу «Дельфін» минулої осені. Судновласник довгий час відмовлявся проводити роботи з підняття судна з мілини.