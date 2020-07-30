Перша леді Бразилії заразилася коронавірусом слідом за отрицавшим хвороба чоловіком

Після того, як президент Бразилії Жаир Болсонару, який у квітні разом із співгромадянами мітингував за скасування карантинних обмежень, заразився коронавірусом, дружина президента Мішель Болсонару також заразилася коронавірусом нового типу. Також хвороба знайшли у міністра науки і технологій Маркуса Понтеса.

Про це повідомляє в четвер Associated Press.

Дружина президента відчуває себе добре, вона буде дотримуватися рекомендації медиків. Міністр знаходиться на ізоляції, він зробив тест на коронавірус після того, як у неї з’явилися симптоми, схожі на грип, а також головний біль.

Президент Бразилії вже перехворів коронавірусом. До того, як заразитися, Болсонару багаторазово гуляв по столиці Бразилії без маски, обіймав людей, тиснув їм руки, спілкувався з ними на близькій дистанції.

На початку липня у нього підтвердився факт зараження коронавірусом з симптомами підвищеної температури і нездужання. Сам він і після виявлення зараження виходив до журналістів без маски і казав, що почуває себе добре. Все це час він був ізольований і перебував один.

За останніми даними, в Бразилії виявили понад 2,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 90,3 тис. чоловік. Так, в Ріо-де-Жанейро з-за розгулу епідемії Covid-19 вже скасували Новий рік.