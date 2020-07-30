Wizz Air відновила авіаперельоти з Естонії в Україну

По прибуттю в Естонію необхідно буде пройти 14-денну самоізоляцію.

Уряд Естонії дозволив здійснювати авіаперельоти в Україну. На сьогодні авіакомпанія Wizz Air відновила рейси в Київ, Харків та Львів.

При цьому наголошується, що всі прибувають з України до Естонії повинні будуть пройти двотижневе самоізоляцію.

«Якщо дані, які будуть опубліковані 31 липня, покажуть, що кількість захворювань в Україні на 100 тисяч жителів знову перевищує 26, польоти в українські міста знову будуть скасовані», — заявив керівник авіаційного і морського департаменту Міністерства економіки і комунікацій Тайво Линнамяги.