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З’явилося відео, як у Києві збили жінку прямо на пішохідному переході

31.07.2020

Патрульна поліція опублікувала відео з місця ДТП у Києві. Водій автомобіля наїхав на жінку, яка перебігала пішохідний перехід на вулиці Шолом-Алейхема. В результаті аварії жінка отримала пошкодження, її доставили в лікарню.

Про це пише прес-служба патрульної поліції Києва в Facebook.

Вранці у четвер, 30 липня, патрульні отримали виклик на вулицю Шолом-Алейхема. По прибуттю патрульні з’ясували, що водій автомобіля Volkswagen наїхав на жінку, яка перебігала пішохідний перехід.

У поліції нагадали, що водій перед нерегульованим переходом повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам.

Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

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