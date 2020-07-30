Наркоторговець з Дніпра сам викликав поліцію після потужної хвилі галюцинацій

У Дніпрі наркоторговець викликав на «підприємство» поліцію із-за галюцинацій, які відчував у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Дніпра.

«Патрульні виявили в гаражному кооперативі чоловіка, який імовірно виготовляв наркотики. В один з гаражних кооперативів у Соборному районі міста викликав поліцію 33-річний громадянин. Коли патрульні приїхали на виклик, чоловік нервував і говорив дивні речі — говорив, що за ним стежать, що він не може знайти телефон, який, ймовірно, замурований в стіні. А також скаржився, що верстат, на якому він виробляє цукерки із целюлози» зламався і його не змогли полагодити», — зазначено в повідомленні.

Поліція помітила, що чоловік явно не тверезий і п’янить його зовсім не алкоголь. Правоохоронці перевірили гараж і знайшли пресовий верстат, металеві форми, ємності з речовиною, схожою на наркотичну, кілька різнокольорових таблеток, а також розсипані речовини.

На місце була викликана слідчо-оперативна група, зараз деталі справи розслідуються.

Нагадаємо, детективи поліції Донецької області запобігли збут великої партії наркотиків. У Маріуполі затримали торговця наркотичними та психотропними речовинами в особливо великому розмірі.