Голова Київоблради склав повноваження

Стариченко пообіцяв не брати участі у місцевих виборах.

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко склав повноваження. За його словами, це пов’язано з низкою інсинуацій і «брудних» технологій, які почалися напередодні виборчої кампанії.

Про це йдеться в заяві Стариченко на сайті Київської облради.

Він підкреслив, що не планує брати участь у місцевих виборах цього року.

«Я вирішив скласти повноваження голови та депутата Київської обласної ради», — написав Стариченко.

Зазначимо, Микола Стариченко був обраний до київської обласної ради у 2015 році під першим номером «Радикальної партії». Днями 12 депутатів Київської облради, серед яких і Стариченко, створили депутатську групу «За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського». Після цього глава «Радикальної партії» Олег Ляшко назвав Facebook Стариченко зрадником.

У свою чергу сам Стариченко заявив, що створення такої групи не означає перехід його або депутатського корпусу до лав політичної партії «Слуга народу».

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.