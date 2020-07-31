У Москві в кінці липня випав сніг

На південно-заході Москви 30 липня випав сніг. Місцеві жителі вражені, метеорологи кажуть, що це не аномалія. Мовляв, регіон знаходиться під впливом циклону.

У Москві 30 липня почав падати сніг, хоча синоптики таку ймовірність не припускали, повідомляють «Известия».

Люди вражені нетиповою для літа погодою. Зате метеорологи не бачать в цьому нічого аномального.

Московський регіон зараз знаходиться під впливом тиловій частині циклону. У цьому явищі немає нічого незвичайного, воно буває щороку,– відзначили в Гідрометцентрі.

Сніг зафіксували в столичному районі Зюзино, розташованому на південному заході міста.

Метеорологи кажуть, що насправді падав дрібний град, який не встиг розтанути, наблизившись до землі.