Коли в Україні відбудеться перепис населення: в уряді зробили прогноз

Проведення класичної перепису населення можливо не раніше 2022 року. Для цього уряду доведеться здійснити чимало важливих кроків.

Таким прогнозом поділився міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Будинок».

Що заважає проведенню перепису населення зараз

За словами чиновника, зараз існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни. Водночас варто враховувати, що в Україні живе чимало людей, які не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами. Вони можуть залишитися не врахованими. Тому без класичних підходів не обійтися.

Він зазначив, що якщо почати цей процес у липні – серпні 2020 року, то про початок перепису можна говорити вже десь у 2022 році.

Немчинов також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та поширення коронавирусной інфекції взагалі не варто.

Ми не можемо надіслати зараз кілька десятків тисяч людей, які мали фізично контактувати з мільйонами громадян,– сказав він.