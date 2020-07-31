У Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери майже на місяць

На проспекті Степана Бандери з-за ремонту обмежать руху. Дорога буде частково перекриватися в період з 00:00 1 серпня до 23 серпня.

Про це повідомили Київської міської державної адміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«Дорожники починають ремонт нової ділянки просп. Степана Бандери: між шляхопроводом на вул. Богатирської і просп. Оболонським. Старт робіт — у ніч на суботу», — пояснюється в оприлюдненому в четвер повідомленні.

Дорожники будуть оновлювати покриття в напрямку вул. Олени Теліги. Під час робіт рух будуть обмежувати частково. Роботи на ділянці триватимуть орієнтовно 3 тижні.

«У комунальній корпорації запевняють, що постараються виконати роботи як можна швидше, і перепрошують за тимчасові незручності», — додали у КМДА.

Фото: КМДА