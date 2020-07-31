Від «Санаханта» до Євдокімова

Фігуранта справи про хабар Злочевського» і подружку Ірини Венедиктової ту яка полюбляла причепурювати генпрокурора в брендовані шмотки з «САНАХАНТА» Олену Мазурову списують з потоків та схем в енергобізнесі. Схоже після останніх скандалів витягувати не збирається та й заставу 120 мільйонів гривень ніхто не поспішає. Натомість на місце Мазурової як керівника Управляючої компанії енергобізнесом Шкрібляка-Кононенка вже заводять нову набагато досвідченішу людину з такими необхідними корупціонерам зв’язку обов’язками.

В кінці минулого тиждня директорам Чернігівської, Дарницької, Сумської та Черкаської ТЕЦ які входять в енергохолдинг екс-нардепа Анатолія Шкрібляка був уявлень як один з керівників Управляючої компанії який відповідатиме за питання безпеки та фінансового контролю Володимир Євдокімов (генерал МВС, колишній заступник міністра). Директор ТЕЦ отримали вказівку надати Євдокімову всю необхідну інформацію по діяльності підприємств. Володимир Євдокімов вже з’єднання явився в комп’ютерній системі управління ТЕЦ (хмара) «бітрікс» (реєстри проплат, листування та вказівки керівництву ТЕЦ) замість Олени Мазурової.

Основні задання які Анатолій Шкрібляк поставивши перед Володимиром Євдокімовим:

1. Через Офіс Генпрокурора та Нацполіцію локалізувати і в подальшому закрити всі кримінальні провадження по «энергобізнесу» (всі ці провадження наразі зосереджені в Нацполіції).

2. Взяти під контроль хід та результати проведення перевірок офісом великих платників ДПС України діяльності всіх підприємств, суб’єктів господарювання які входять в енергохолдинг. (терміни проведення перевірок на 3 квартал поточного року) Після перевірок необхідно зачистити, знищити документи по схематозах за яким працювали останні 3 рокі підприємства енергохолдинга.

3. Створити ефективну систему захисту всього бізнеса Шкрібляка.

Списання Мазурової і вхід до енергохолдингу Євдокімова може означати, що Кононенка відтіснили від тіньових схематозів і процес бере під контроль хтось інший… наприклад Віктор Пінчук з яким останнім часом активно співпрацював Євдокімов.

А Мазурова тім годиною залишається під вартою (заставу вносити поки ніхто не збирається) з переспективою отримати величезний термін позбавлення волі. Вихід у мадам Мазурової лише один, розповісти правду про свої корупційні схеми з правоохоронцями і в тому числі «САНАХАНТ» та генпрокурора Венедіктову.

Розповісти не НАБУ яке буде використовувати цю інформацію в своїх інтересах, а журналістам тобто суспільству.

Ігор Мосійчук