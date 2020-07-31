«Слуга» застав дружину з коханцем: «Джокер» з’ясував його ім’я

Коханцем дружини народного депутата від «Слуги народу» Андрія Стрихарского є брат керівника ГУ НП Миколаївській області Сергія Шайхета – Ігор Шайхет.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Джокер», де також оприлюднено листування з нардепом, в якому той розповідає подробиці конфлікту.

«Брат Сергія Шайхета, глави УВС Миколаївської області, Ігор Шайхет замутив роман з дружиною Андрія Стрихарского, депутата від «Слуги народу». Здавалося б, звичайна історія. Любовний трикутник. Але якимось чином у цій Санта Барбарі взяло участь усе керівництво нашої країни. Взяв ситуацію під особистий контроль» від імені Антона Геращенка. На даний момент усі сторони задоволені. Дружина знайшла собі нового чоловіка», – сказано в повідомленні.

Листування нардепа Стрихарского. Telegram «Джокер»

Листування нардепа Стрихарского. Telegram «Джокер»

Листування нардепа Стрихарского. Telegram «Джокер»

Листування нардепа Стрихарского. Telegram «Джокер»

Листування нардепа Стрихарского. Telegram «Джокер»

Листування нардепа Стрихарского. Telegram «Джокер»

Telegram «Джокер»