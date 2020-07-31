З’явилося відео діалогу затриманого в Білорусі «вагнеровца» і силовика

Під час операції по затриманню членів приватної військової компанії «Вагнер» в Білорусі один з найманців запитав у силовиків, чи знають вони, що затримують громадян Росії.

Цей момент потрапив на відео затримання. Роликом поділився Telegram-канал «Український Діалог».

«А ви ж в курсі, що ми з Росії?» – поставив питання лежить на підлозі бойовик. «А ви ж в курсі, що ви на території Білорусі?» – відповів правоохоронець.