У Мінську понад 63 тисячі людей вийшли на мітинг

У Мінську відбувся мітинг на підтримку кандидатки у президенти Світлани Тихановської, на який прийшли понад 63 тисячі людей.

Про це пише “УП” з посиланням на правозахисний центр “Весна”.

“З 17:30 до 20:30, на думку наших спостерігачів, на мітинг вийшло щонайменше 63 000 людей!”. Люди скандують “Верым! Можемо! Пераможам!”.

Телеграм-канали, які висвітлюють події, розповідають, що в радіусі 2 кілометрів від столичної площі Бангалор відключілі мобільний зв’язок. Про затриманих інформації немає. Очевидці повідомляють, що автозаки почали розїжджатися після закінчення мітингу. Світлана Тихановська – дружина політв’язня і блогера Сергія Тихановського.

19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка. Політик обіцяє у разі перемоги ще одні вибори – “чесні”.