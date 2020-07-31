Чим древнє фараон мудрішими сучасних: у нього не було Галимжана Есенова і Ахметжана Есимова у родичів

Одного разу Фараона приснився сон про те, що сім худих корів зжерли сім тучних. Він пішов до Мойсея й попросив пояснити сон. Той сказав, що після семи років багатих врожаїв буде голод. І фараон наказав зробити запаси з надлишків семи років багатства, щоб пережити сім років бідності. Так народився перший національний фонд добробуту, єгипетська версія Самрук-Казыны. Це та сама Самрук-Казина Ахметжана Есимова, яка нині перекачує мільярди в АТФбанк зятя Галимжана Есенова.

Фараон впорався, а ось Назарбаєв немає. Тому що ідея фонду, який врятує народ в разі різких змін кон’юнктури нафти і газу, урану і руд, була реалізована чисто по-казахстанськи. Безліч крадуть відомств були об’єднані в одне краде відомство. І природно, в управління призначений родич Назарбаєва, його племінник Ахметжан Єсимов. Тепер крадуть як відомство окремо, так і центральна структура.

У Есимова, вірите чи ні, теж виявилися родичі! І центральною фігурою у відмиванні грошей став його зять Галимжан Есенов. Саме для цього людина, що не має ніякого досвіду банкіра, раптово придбав АТФбанк. Єсимов і Есенов стали відмінно обдирати Самрук-Казыну, множу дурість, як вони вважали, інвестицій, на цілеспрямований грабіж фонду національного добробуту.



Підприємство не було зовсім вже безуспішним. Добробут зросла. Як ціле містечко казахських корупціонерів на Лазурному березі у Франції. Так що в разі чого сім років голоду Ахметжан Єсимов і Галимжан Есенов переживуть за рахунок підніжного корму: будуть збирати оливки і задовольнятися буквально найдешевшими трюфелями.

Як працює Самрук-Казина і АТФбанк?

Результати проведення оцінки якості активів у банках другого рівня збіглася з висновками уряду і Рахункового Комітету Республіки Казахстан про «неефективне використання коштів». Насправді мова йде про розкрадання коштів Самрук-Казина і КазАгро допомогою механізмів створення видимих збитків за допомогою внутрішніх схем ФНБ і появи прихованого прибутку за рахунок «здачі грошей в оренду» потрібним банкам. Так Самрук-Казина дає гроші АТФ банку, а КазАгро віддає Homecredit. Докладно про ситуацію в многотриллионных (в тенге) фондах, сімейному банку АТФ і державі Самрук-Казина в державі Казахстан — в цій статті.

Ідея звести всі державні підприємства під управління одного холдингу відвідала Елбаси при відвідуванні Сінгапуру. Угледівши в дев’ятому за площею державі світу з Середньої Азії і морським містом-державою в тропіках, сто сімдесят першим по площі, значну подібність, Нурсултан Назарбаєв вирішив копіювати ряд ідей Сінгапуру в масштабах Казахстану. Зокрема, копіювання піддався досвід об’єднання монополій під дахом однієї керуючої компанії. Так з’явилася Самрук-Казина.

Копія Сінгапуру вийшла вкрай невдалою, але зате дуже вигідною. Надання комерційного статусу керуючої компанії і запрошення на директорські посади «білих мавп» зробили свою справу: у державних фінансах тепер чорт ногу зломить, потрібні люди на потрібних місцях приносять стабільний дохід собі самим, а держоргани з великими труднощами можуть зрозуміти, що насправді відбувається в Самрук-Казина, КазАгро і Байтерек. Завдяки акціям, емісіям, злиттів, поглинань, реорганізацій та іншим милим винаходів, вдалося неможливе: перевести чверть ВВП країни в повну тінь абсолютно законним способом.

Ахметжан Єсимов і Галимжан Есенов керують собі в кишеню

Наявність гігантської корпорації, держави в державі, повністю вбило фондовий ринок, як справедливо зауважувала Умут Шаяхметова. Будучи комерційною організацією Самрук-Казина та інші фонди можуть зберігати гроші майже де завгодно і виводити на яких завгодно засадах лише за зовнішніми ознаками законності. Значні кошти витікають за межі країни, а функціонування всієї монетарної систему фактично залежить від двох-трьох компаній.

Те, що відбувається у сфері закупівель в межах Самрук-Казыны не піддається опису. Покупки на безальтернативній основі всередині самого гіга-холдингу чудово нівелюють будь-яку первинну прибуток. Більш безглуздої ідеї важко було придумати. Те, що працює у бананово-лимонному Сінгапурі не зобов’язана працювати в реальності Казахстану.

Зараз Самрук-Казина виправдовується в досить скромно яке висловлюють сумнів в ефективності використовуваних засобів, які дозволив собі Лічильний Комітет РК. Виправдання Самрук-Казыны не схожі на визнання помилок і явної невідповідності заявленому змістом свого існування. Самрук-Казина призводить безглузді цифри своїх досягнень, довіра до яких не виникає ні в кого.

Ахметжан Єсимов і Галимжан Есенов підуть до кінця

Але на ряд питань Рахункового Комітету РК Самрук-Казина та інші не хочуть взагалі відповідати. Зокрема мова йде про те, що ФНБ Казина розміщувала гроші в банку АТФ, що належить зятю голови правління Ахметжана Есимова.

Головою правління фонду призначили Ахметжана Смагуловича Есимова. В свій час це призначення здивувало б кого завгодно, крім знають казахстанські реалії: ніде особливо добре Єсимов себе не проявив. Але для Казахстану досить єдиного пояснення: Ахметжан Смагулович — племінник Нурсултана Назарбаєва. По суті, він виконував і виконує роботу за копіткого збору данини з підвладних. У вузьких колах відомо, що Есимовская схема обкладення даниною акіматів надовго пережила його роботу в якості градоначальника.

Самрук-Казина, АТФбанк, Ахметжан Єсимов і Галимжан Есенов

Старий партійний апаратник КПРС, він зумів неодноразово довести свою корисність і Нур-Отану, тому на всіх внутрішніх виборах перемагав одноголосно, всі розуміли: якщо племінник висувається, то це комусь потрібно.

Результати перевірки заяв Самрук-Казина і дані про незаконне співпраці з АТФ

Айжан Есимова — його дочка, за допомогою якої утворюється вкрай вигідну злиття приватного і державного капіталу на прикладі однієї сім’ї. Вона вийшла заміж за Галимжана Есенова, власника банку АТФ.

Результати перевірки заяв Самрук-Казина і дані про незаконне співпраці з АТФ

Купівля проблемного банку АТФ у італійців дуже здивувала співтовариство, так як для Галимжана Есенова банківська діяльність була непрофільної. Але банк купувався під цілком конкретні проекти. З таким власником і його тестем грошима банк буде забезпечений в надлишку.

Дійсно, варто було забратися італійцям, як банк розцвів і вже на наступний рік почав збирати нагороди як з куща, розвинув чималий роздрібний сегмент і взагалі, відчував себе чудово. Йому не вдалося уникнути проблем з простроченими кредитами, але добрий Казахстан підставив йому свій могутній кишеню допомоги.

Все, чого не вдалося домогтися АТФ з моменту воцаріння Есенова — це закріпити формальний кредитний рейтинг на рівні «А», що відкривало йому шлях до зберігання грошей національних фондів, зокрема ФНБ «Самрук-Казина». Але ніякої рейтинг не був потрібний: хоча закон і встановлює обмеження на банки другого рівня, в яких можуть зберігається фонд народного добробуту, він зовсім не встановлює ніяких обмежень на те, що може творити голова правління Самрук-Казыны будучи племінником самого Елбаси.



Тому ФНБ переслідує довільну кількість скандалів, а у такої корпорації як «Самрук-Казина» їх не мало.

Останній пов’язаний з «перевіркою ефективності роботи», а точніше тим, як багато крадуть, в Самрук-Казина з боку Рахункового Комітету. Перевірка закінчена 24 лютого і результати її відомі: діяльність фонду була визнана неефективною, виявлено численні недоліки. У Самрук-Казыны пішло більше тижня на те, щоб сформулювати відповідь, у вигляді класичного «ви брешете!». Але що цікаво, особисто Ахметжан Єсимов і Галимжан Есенов навіть не спромоглися виправдатися. І справді, навіщо?