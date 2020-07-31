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Немов голлівудська діва: Соломія Вітвіцька похизувалася пишним бюстом у купальнику

31.07.2020

Юзери одноголосно заявили, що зірковий кадр схожий на обкладинку Vogue.

На своїй сторінці в Instagram ведуча новин опублікувала новий знімок. На чорно-білому фото Соломія Вітвіцька позує в купальнику, поверх якого накинула халат, модному солом’яному капелюсі та окулярах.

Звабливий look і сміливе декольте продемонстрували пишний зірковий бюст. У коментарях фоловери Соломії зазначили, що з кожною публікацією вона стає розкутішою. І вони дійсно праві. На фото Вітвіцька має вигляд справжньої фатальної красуні.

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