Немов голлівудська діва: Соломія Вітвіцька похизувалася пишним бюстом у купальнику

Юзери одноголосно заявили, що зірковий кадр схожий на обкладинку Vogue.

На своїй сторінці в Instagram ведуча новин опублікувала новий знімок. На чорно-білому фото Соломія Вітвіцька позує в купальнику, поверх якого накинула халат, модному солом’яному капелюсі та окулярах.

Звабливий look і сміливе декольте продемонстрували пишний зірковий бюст. У коментарях фоловери Соломії зазначили, що з кожною публікацією вона стає розкутішою. І вони дійсно праві. На фото Вітвіцька має вигляд справжньої фатальної красуні.