Держава силами чиновників не може керувати економікою

Є ще один усталений міф про те, що держава може керувати економікою. Що можуть існувати якісь інші «більш гарні» чиновники, які раптом почнуть діяти як підприємці, але при цьому будуть працювати за зарплату, не беручи хабарів і не отримуючи «відкатів».

Все управління економікою при Путіні звелося до «витискання» державою власності деяких олігархів під управління путінських друзів, які отримують від «управління» держвласністю доходи рівня олігархів, отримання приватними структурами друзів Путіна підрядів з бюджету чи приватизації за дешево структур держмонополій, а потім націоналізації, тобто викупу цих самих структур держмонополіями уже «за дорого».

Може, для когось управління економікою і виглядає як «віджим» власності, розподіл держпідряди і підрядів держмонополій серед своїх, але в реальності до управління економікою ця метушня ніякого відношення не має.

Економіка за роки путінізму розвивалася сама. Високі ціни на нафту, хоча й осіли в основному у кишенях олігархів і найбагатших чиновників, «просочилися» в іншу економіку і дали життя приватному сервісного бізнесу. Необхідність виконувати хоча б мінімально державні плани створила цілу екосистему невеликих малих або навіть середніх компаній за «крихти» з столу державних холдингів, які виконують практично всю роботу.

«Споживчий бум» ситих 2000-х викликали не лише нафтові гроші, але і зростання кредитування населення, який дозволив мільйонам людей придбати те, на що у них не вистачало грошей. Бурхливе зростання стільникового зв’язку, проникнення інтернету та цифрових сервісів забезпечили приватні компанії без державного керівництва.

Але разом з падінням цін ці випадкові, ніяк не організовані державою процеси зупинилися, закінчивши «ситі 2000-е» втраченим десятиліттям» 2010-х.

Всі спроби держави організувати який-небудь зростання обмежилися розтратою грошей без будь-яких істотних досягнень: не створився гучно анонсований «Міжнародний Фінансовий центр в Москві», не сталося і оголошеної Путіним у 2011 році «Нової індустріалізації» з оголошеним створенням «25 млн нових високотехнологічних робочих місць», провалилися і дві помпезні програми переозброєння армії ГПВ-2016 та ГПВ-2020, Сколково замість центру створення нових технологій і створення високоприбуткових і динамічних технологічних компаній перетворилося в цілу екосистему грантоедства для стартаперів та чорну діру для коштів бюджету.

Скільки має пройти часу, щоб наше суспільство засвоїло, що держава силами чиновників не може управляти економікою і викликати економічне зростання?

Що все розвиток і зростання пов’язані або з приватним бізнесом, або зростанням цін на распродаваемые Росією малообработанные ресурси.

Пора зрозуміти, що «приватно-державне партнерство», перетворилося на «націоналізацію збитків і приватизацію прибутку» — ЗЛОЧИННО. Що будь-яка «допомога бізнесу» з боку чиновників — ЗЛОЧИННА.

І якщо ми хочемо мати зростаючу економіку, то треба відбирати гроші від чиновників, які завжди будуть безвідповідальними дилетантами, і залишати у приватних підприємців, знижуючи всім їм (а не обраним «відкотами» методами чиновниками компаніям) податки.

Скільки років стагнації, кризи і зниження рівня життя повинно пройти, щоб більшість суспільства зрозуміла ці прості істини і позбулося від небезпечних ілюзій про можливість чиновниками керувати економікою?

5 років? 10 років? 20 років?