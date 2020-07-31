Прочитав новину, що Мінфін готує закон, що дозволяє конфісковувати підозрілі накопичення шанованих росіян. Виходить — ось є у мене банківський рахунок, так неважливо в якому банку, в російському головне що і лежать на тому рахунку не бозна-які гроші, але все ж приємно мені, від того, що вони там лежать.

Бувають, знаєте, такі люди, які дивом отримають ну хоча б сто тисяч — і всі, як підмінили їх! Відразу будують плани купувати машину, будинок біля моря і подорож в екзотичні країни. Сперечаються, ділять передбачувані вигоди і доводять один одному, як краще вчинити. І не важливо їм, що найнеобхіднішого у них немає, гроші ж привалили! Треба витрачати широко і багато.

А я от не такий. У мене якщо немає гріє душу скриньки з златом, над яким час від часу можна почахнуть не без задоволення, я і спати нормально не можу! Такий вже людина! І ось спитають мене строго — а звідки вони, грошики-то? Скажу — я сам поклав. Прийшов в банк та й вийняв з целофанового пакетика, який у спідньому ховав. Мої це грошики, товариші перевіряючі органи!

А документики на кожен рубль є? — не вгамовуються питальні. Зрозуміло, немає документиков. Пакетик токмо целофановий та мої чесні очі, в кумпанстве тісному з моїм же благородним словом. Вам цього Мало? Мало! Підозріло це? Ой як підозріло! Прямо скажемо — наводить на нехороші думки!

І все, полетіли мої кровні на користь Пенсійного фонду. Так, чи що, виходить? Судячи з новини — так. Ну, в такому випадку банківська система накривається і все. Ні, залишаються, звичайно, зарплатні картки бюджетників і пенсії пенсіонерів. Але тримати вклади і користуватися пластиком стане зовсім недоречно при таких розкладах.

Так, у новини поки не вказано, яка сума буде вважатися підозрілою, але при бажанні, як ви розумієте, можна і до стовпа докопатися. Так що ось такі пироги. Ну зате хоч пам’ять предків зберегли, хоч це душу гріє. І мова наша великий, мову Пушкіна і Толстого — в безпеці. Це добре.