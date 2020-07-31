За роки війни на Донбасі США надали Україні військову допомогу на 543 млн доларів

З 2014 року уряд США виділяє для потреб Збройних Сил України матеріальні засоби, озброєння і військову техніку. Загальна сума переданої допомоги Україні становить близько 543 млн доларів.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ із посиланням на Армія Інформ. Як повідомили в Управлінні військового співробітництва та верифікації Збройних Сил України, впродовж бойових дій на Донбасі американці передали Україні засоби зв’язку і кібербезпеки, прилади нічного бачення і тепловізори, високотехнологічні засоби РЕБ і контрбатарейну РЛС, мобільні системи освітлення, інженерне обладнання і для розмінування.

Також як військово-технічну допомогу США передали Україні автомобілі типу HMMWV, кораблі типу Island, навігаційне обладнання, запасні частини, протитанкові ракетні комплекси Javelin і боєприпаси до них.

Крім того, в ЗСУ створена система отримання та використання консультативно-дорадчої допомоги з боку іноземних радників на різних рівнях. У іншому півріччі 2020 року заплановано отримання ЗСУ від уряду США запчастин до озброєння і військової техніки, медичного майна, засобів зв’язку і ДИТ.