В Україні третій день понад 1000 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні вже майже 70 тисяч заражених.

Станом на 31 липня в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавіруса, але за вчора заразилися 1090 осіб. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

З початку епідемії в країні заразилися коронавірусом 69 884 осіб, одужали 38 752 і 1693 людини померли.

Зокрема, за минулу добу померли 20 людей і 598 одужали.

Антилідер за кількістю заражених є Львівська область, Київ, Рівненська і Чернівецька області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавіруса.