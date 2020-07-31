Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні третій день понад 1000 нових випадків зараження коронавірусом

31.07.2020

В Україні вже майже 70 тисяч заражених.

Станом на 31 липня в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавіруса, але за вчора заразилися 1090 осіб. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

З початку епідемії в країні заразилися коронавірусом 69 884 осіб, одужали 38 752 і 1693 людини померли.

Зокрема, за минулу добу померли 20 людей і 598 одужали.

Антилідер за кількістю заражених є Львівська область, Київ, Рівненська і Чернівецька області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавіруса.

Читайте також:   ВСУ знищили позицію терористів на Донбасі: відео «шедеврального» пострілу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *