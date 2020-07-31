Українські вчені винайшли 100% захист від COVID-19: як виглядає

У Тернопільському національному медичному університеті вчені розробили пневмошлем з фільтрами захисту від коронавіруса.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Як запевняють винахідники, він стовідсотково захищає від COVID-19. Його розробник Андрій Ковальчук заявив, що це не просто капюшон з прозорим забралом, а саме шолом з турбіною і двома фільтрами. Шолом можна носити не знімаючи добу, запевняють вчені

«Інноваційна система захисту органів дихання і шкіри голови від інфекційних агентів. Розмір вірусної частинки може становити в середньому близько 100 нанометрів, то такий фільтр не пропускає молекули запаху, розмір якої становить один нанометр. Отже, проникнути вірусу через цей фільтр не можливо», – говорить Ковальчук.

Вчені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скріншот

Головне у винаході не герметичність, а турбіна, яка нагнітає повітря в середину, створюючи зону підвищеного тиску.

Вчені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скріншот

«Модель шолома і концепція полягає в тому, що працівник захищений за допомогою того, що нагнітається всередину нього чисте повітря і інфікований забруднене повітря токсичними агентами не може потрапити», – пояснив співавтор проекту Андрій Павлишин.

Вчені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скріншот

Вчені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скріншот

Розробляли шолом на основі захисту, яку використовують в вірусно-бактеріологічних лабораторіях. Але удосконалили, зробили менше і легше і під’єднали до портативної зарядці. Розробка вже на завершальному етапі.