Не замах: екс-полонянка терористів “Л/ДНР” розповіла, як у поліції оформили розтяжку з гранатою

Коли чоловік колишньої полонянки терористів Валентини Бучок виявив у дворі розірвалися гранату з розтяжкою і повідомив в поліцію, правоохоронці оформили інцидент як здачу боєприпасів.

Про це Бучок розповіла «Вільному радіо». На сайті поліції Донеччини новину про вилучення вибухівки з двору цивільної жительки не публікували.

«Тут було дуже багато поліцейських, експертів, телебачення. Всі все бачили, однак нашу поліцію не лякає нічого. Я дуже часто зверталася в поліцію, просила дати мені хоч якийсь документ, але мені ніхто нічого не дав. Нещодавно я поповзла в поліцію. Мені на маленькій блакитний папірці написали, що за таким-то номером мені оформили ту бойову гранату, як ніби я подзвонила їм і в добровільному порядку оформила боєприпас», – розповіла Бучок.

У поліції журналістам підтвердили, що факт виявлення вибухівки дійсно був.

«Ту гранату знайшов її чоловік, він відразу зателефонував у поліцію і повідомив, що хоче добровільно її віддати, тому слідчі оформили добровільну здачу вибухового пристрою», – пояснили в поліції.

Бучок Валентина з таким формулюванням не згодна.

«Це пряма брехня. Оскільки чоловік, коли мені дзвонив, він мені кричав: «Йди і розкажи, як тобі погрожували, коли ти була в полоні, йди, говори, хто тобі погрожував. І там була не просто граната, вона не лежала, там була «розтяжка». Тоді ж було телебачення, якому я говорила, що це привіт з ДНР». Ні про яку добровільної здачі мова не йшла! Це вони вже там самі перебріхують», – розповіла жінка.