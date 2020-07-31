Критична ситуація з COVID-19 буде в жовтні, карантин триватиме весь 2021 рік, – епідеміолог

Коронавірус не буде, швидше за все, сезонним захворюванням, а відступить тільки після появи колективного імунітету або вакцини. Україну ж восени чекає загострення ситуації з COVID-19, критичніше все буде в жовтні.

Лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта в ефірі телеканалу Obozrevatel TV поділився прогнозами щодо тривалості карантину, назвав проблеми, з якими стикаються вчені у вивченні нового вірусу, а також пояснив, чому контактних осіб не варто тестувати раніше ніж через 14 днів після контакту.

– Якщо ВООЗ скликає надзвичайний комітет із-за пандемії, про що це говорить? Може карантин триватиме кілька років або десятків років?

– Насправді в 2020 році ми вперше зіткнулися з новим вірусом. З-за цього багато речей ми робимо без достатньої історії або навичок. Вчені роблять якісь висновки, але все досить швидко змінюється. Цієї інфекції всього лише сім місяців.

Я б хотів нагадати, що ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в області громадського здоров’я ще 30 січня. І з тих пір періодично скликає надзвичайний комітет.

Чому проблема виникла саме зараз? Тому що насправді були дуже великі надії, що вірус придбає ознаки сезонного захворювання, як це відбувається з грипом або іншими респіраторними захворюваннями. Але приклади, які зараз є і в Північній, і в Південній півкулях, говорять про те, що вірус, напевно, не буде сезонним захворюванням.

Він буде постійно присутній в суспільстві до тих пір, поки ми не перехворіємо достатньо, щоб сформувати колективний імунітет, або поки не буде створена вакцина.

По тривалості карантину – поки найоптимістичніші прогнози епідеміологів кажуть, що, мабуть, варто розраховувати на весь 2021 рік, оскільки за цей час значна кількість населення не перехворіє і не буде вакцини у великому доступі.

Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз вводиться урядом протягом тривалого часу.

– Потрібно чекати, як мінімум, півтора року з того часу?

– Так. Але при цьому ми також бачимо, що ті жорсткі вимоги до дотримання карантину, які були введені, наприклад, у березні, зараз пом’якшилися. Дозволено працювати підприємствам і установам громадського харчування.

Єдине, що потрібно, – здійснювати постійний моніторинг ситуації. Якщо в якійсь з областей, в районі або місті буде погіршення епідемічної ситуації, тоді, можливо, в цьому регіоні локально можна буде посилити певні заходи.

На 1 вересня може погіршитися епідемічна ситуація в південних регіонах України

– Це так звані зони, про яких уже говорили і в Кабміні – червона, жовта, зелена, так? До речі, як думаєте, станом на 1 вересня хто опиниться в зеленій зоні, чиї діти підуть до школи, а хто залишиться в жовтою або червоною і діти будуть вчитися онлайн?

– Дуже невдячна справа зараз робити якісь прогнози на такий тривалий період, оскільки ситуація змінюється досить динамічно. Все буде залежати від дуже багатьох факторів.

Я думаю, на 1 вересня ситуація залишиться приблизно такою, як і є. Можливо, трохи погіршиться епідемічна ситуація в південних регіонах України, оскільки традиційно в серпні люди можуть поїхати туди відпочивати.

Але найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь у другій-третій тижні жовтня, коли в Україні традиційно розпочинається сезон гострих респіраторних захворювань.

І, звичайно, місто Київ завжди в зоні ризику у зв’язку з тим, що це місто-мільйонник, куди приїжджає велика кількість людей як з країни, так і ззовні. У місті величезна мережа різних закладів і транспорту, де, власне, і відбувається передача вірусу.

– Щодо передачі. Потрібно переглянути нормативи Моз, щоб обмежити поширення вірусу? Адже зараз після виявлення коронавіруса у одного з рідних повторні тести для його родичів проводять через тиждень, можливо через дві, але не відразу. Весь цей час люди контактують з іншими.

– Дійсно, виявлення контактних осіб є однією з пріоритетних завдань, яке ставлять перед собою епідеміологи. Але точної відповіді на запитання, чи варто всіх тестувати буквально на наступний день чи все-таки слід забезпечувати певний елемент ізоляції, немає. Вчені досі сперечаються.

Контактних осіб не варто тестувати раніше, ніж через 14 днів після контакту

Чому це відбувається? Власне, сам інкубаційний період COVID-19 – з моменту потрапляння вірусу до моменту, коли вірус починає виділятися у зовнішнє середовище, – не відбувається за кілька годин. Для цього потрібно кілька днів, зазвичай 3-5, якщо людина все ж захворів.

Але реалізація цього процесу не відбувається повністю. В середньому в колі оточення може захворіти близько 13% з тих, з ким потенційно хворий контактував.

Тому проводити масове тестування, мабуть, економічно недоцільно. Варто все-таки використовувати ті рекомендації, які зараз давав Моз про необхідність ізоляції, якщо вам повідомляють, що ви мали контакт.

Після цього протягом 14 днів відбувається спостереження. Якщо людина не захворіла, то й проводити тестування особливого сенсу немає, тому що з великою ймовірністю тест буде негативним.