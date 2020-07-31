Врачи рассказали, кому нельзя есть дыню

Следуйте рекомендациям.

Доктор-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила о том, что людям, имеющим некоторые заболевания, противопоказано включать в свой рацион дыню.

Прежде всего это касается людей, которые имеют лишний вес и сахарный диабет второго типа. Врач сообщила, что в составе дыни содержится огромное количество сахаров и углеводов. При вышеописанных нарушениях употребление дыни грозит увеличением уровня глюкозы в крови и избыточным жироотложением.

Крайне нежелательно включать в меню дыню при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, иначе это может обернуться болезненными последствиями.

“Дыня и арбуз одинаково бесполезны для организма – в них нет ничего, кроме углеводов”, – категорично сообщила доктор.

Дианова добавила, что для людей, которые не находятся в группе риска, безопасная порция дыни составляет 150 граммов. Специалист отметила, что сочетание дыни с другими продуктами грозит возникновением вздутия и метеоризма, поэтому употреблять ее лучше отдельным перекусом. Об этом сообщает МедикФорум.