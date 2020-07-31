Росіяни перестали повертати банкам гроші: лопнув міхур споживчого кредитування

У потрапили в боргову в’язницю позичальників залишився єдиний вихід

«Бульбашка» споживчого кредитування лопнув, не переживши пандемію коронавіруса. Обсяг простроченої заборгованості злетів: по автокредитах зростання склав 129%, а обсяг іпотечних позик, які не обслуговуються 30-60 днів, зріс на 125%. Про це повідомило бюро кредитних історій «Еквіфакс». Разом з цим у березні було видано позик майже на трильйон рублів. Це рекордний показник. Виходить, що люди готувалися до того, що їм фактично не на що буде жити і запасалися позиковими засобами. Зараз населення не може обслуговувати боргові зобов’язання, а банки, усвідомивши серйозність ситуації, почали «закручувати гайки», відхиляючи більше половини заявок на кредити. Експерти пояснили, що робити позичальникам в сформованій ситуації.

Майже 90% прострочених в розпал пандемії кредитів залишилися проблемними, з’ясували в «Эквифаксе». Незважаючи на зняття карантинних обмежень громадяни не змогли відновити своє фінансове становище і не можуть вчасно вносити платежі.

Зростання простроченої заборгованості за споживчими кредитами викликаний погіршенням кредитоспроможності російських громадян в умовах спаду в економіці в другому кварталі з-за удару коронавирусной інфекції, який за оцінками Банку Росії міг досягти 9,5-10% рік до року, – розповідає голова правління КПК «Оновлення» Михайло Дорофєєв.

Банки, очевидно, були готові до такого сценарію і вже з квітня почали жорсткість стандартів кредитування, що спричинило за собою падіння частки схвалених заявок по кредитних картах в травні до 31%, скоротившись за рік на 8%.

«Зміна кредитної політики банків і динаміка проблемних кредитів будуть безпосередньо пов’язані з темпами відновлення економіки, яке за оцінками Банку Росії, може зайняти близько двох років, — зазначає Дорофєєв. — У найближчі місяці можна очікувати збереження обережність банків у видачі нових кредитів».

Прострочення однозначно будуть рости і далі, вважає експерт ринку нерухомості Академії управління фінансами та інвестиціями Олексій Кричевський.

«Роботу за місяці коронакризиса втратила від 5 до 10 млн осіб, а ще кілька мільйонів тільки-тільки почали відновлювати свої джерела доходу, отримавши можливість знову заробляти на місцях свого працевлаштування з червня. Разом з цим у березні було видано кредитів майже на трильйон рублів, а конкретніше — на 921 млрд. Це рекордний показник для цього місяця, причому порівняно з лютим обсяг зріс на п’яту частину, а рік до року — на 28%», — розповів аналітик.

За словами співрозмовника «МК», це говорить про те, що люди готувалися до того, що фактично не на що буде жити і запасалися позиковими засобами.

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами продовжить зростати через падіння доходів населення, переконаний керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв. Нагадаємо, що Мінекономрозвитку і Мінпраці прогнозують, що до кінця року доходи громадян можуть знизитися ще — до 10-12%.

«Більше половини населення країни виплачують від одного до трьох кредитів одночасно, при цьому понад 30% громадян платять щомісяця по позиках понад 50% від свого доходу, — говорить експерт. — Надалі фінансові організації поступово будуть знижувати обсяги кредитування, так як у людей вже високий рівень заборгованості».

За словами експертів, єдиний вихід для позичальників, які потрапили в «боргову яму» — це оголосити себе банкрутом. До речі, якщо за 2019 рік банкрутами було визнано майже 70 тисяч осіб, то в цьому році їх кількість як мінімум має потроїтися. І в даній економічній ситуації це далеко не найгірший варіант, оскільки боротися з колекторами буде куди складніше.