Кремль вкотре отримав удар, якого не очікував

Враховуючи, що офіційно Кремль не визнає існування наемнических формувань, постійно посилаючись на те, що мова йде про структури, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях (а значить «нас там немає»), буде цікаво, як тепер він буде викручуватися, пояснюючи, як з території РФ до Білорусі проникла оптова партія найманців, причому «тієї самої ПВК».

При цьому Лукашенко отримує козир у вигляді показань найманців, які напевно начистоту викладуть всі відомі прізвища і офіційно існуючі структури, які стоять за вербуванням, навчанням, переправленням в гарячі точки. Враховуючи специфіку білоруського президента, він може і озвучити частину показань.

У будь-якому випадку Кремль вкотре отримав удар, звідки напевно не чекав і навіть не прораховував. Якщо ж розуміти, що імпровізувати кремлівські не вміють взагалі, то поки вони сформують версію події, різноманітні офіційні особи будуть ліпити що бог на душу покладе, плутаючись у свідченнях і перебріхуючи один одного. Видовище, звичайно, буде цікавим.

Лукашенко вичавлює з події максимум можливого — заявлено про істотне посилення охорони кордону з Росією.

В цілому непоганий хід Лукашенко, переведення уваги електорату. Зовнішній ворог — це завжди працює, нехай навіть з витратами. З іншого боку, якщо кремлівські такі ідіоти, то гріх не скористатися.