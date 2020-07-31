В Ірані погодилися виплатити Україні компенсацію за збитий літак МАУ

В Ірані заявили, що згодні виплатити належні гроші. Але це займе багато часу. Цей висновок в країні зробили після переговорів з Україною з цього питання.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агентство IRNA.

«Іран погодився виплатити компенсацію за літак, однак реалізація цього питання займе час і має різні аспекти з технічної і правової точок зору», — заявив Мусаві.



Представник іранського зовнішньополітичного відомства також додав, що «багато пасажирів були громадянами Ірану (у деяких іранців було подвійне громадянство, але Іран вважає їх своїми громадянами). Він також додав, що українцям переговори продовжаться, додав він, нагадавши, що Тегеран несе відповідальність за те, що трапилося.