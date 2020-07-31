«Укроборонпром» не указ: львівський авіазавод продовжує закупівлі у «своїх» постачальників

Незаконна дискваліфікація дозволила закупити запчастини за більш високою ціною. Держпідприємство «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (ДП «ЛГАРЗ») купує запчастини за завищеними цінами, ігноруючи компанії, які пропонують більш вигідні умови. Про це стало відомо з інформації про ряд торгів на Prozzoro, пишуть Вести.

У 16 тендерах на поставку авиадеталей в 2019-20 рр. ЛГАРЗ стабільно дискваліфікував компанію «КІП АВІА», яка пропонувала нижчу ціну. Формальна підстава – відсутність статусу «перевіреного постачальника». Але виявилося, що така причина законодавством не передбачена, a присвоює цей статус начальник відділу економічної та інформаційної безпеки самого авіаремонтного заводу. Очолює цей підрозділ Ігор Пандяк, син якого Максим Пандяк працює слідчим територіального підрозділу ДБР в місті Львів. За дивним збігом обставин ДБР раптом зацікавились «КІП АВІА», намагаючись «прикріпити» його до справи, яка два роки безуспішно розслідується стосовно іншої компанії, і завдяки якому, як стало відомо, компанія «КІП АВІА» і дискваліфікується c торгів.

Незаконна дискваліфікація дозволила закупити запчастини для авіатехніки за більш високою ціною. Навіть рішення суду o заборону однієї з такої закупівель не зупинило ЛГАРЗ – тендер був переграний і «зручна» для авіаремонтного заводу компанія в ньому перемогла, але вже за ціною вище початкової.

На підприємстві «КІП АВІА» інформацію o маніпуляціях c закупівлями підтвердили, зазначивши, що направили цілий ряд скарг до Антимонопольного комітету, Верховної Ради, «Укроборонпром» з проханням розібратися c систематичним порушенням їх прав постачальника. Адже ніяких проблем з іншими великими підприємствами, куди «КІП АВІА» поставляє авіазапчастини, не виникало. А серед закупівельників десятки українських державний установ та іноземних компаній.

Також з’ясувалося, що керівництво ЛГАРЗ знайшла лазівку взагалі не проводити конкурсні торги в ряді випадків, спираючись на норми закону «Про публічних закупівель», у якому зазначено, що навіть якщо підприємство є державним на сто відсотків, але здійснює свою діяльність на комерційній основі, воно не потрапляє під дію зазначеного закону. Звичайно, є винятки для певних видів діяльності, однак законодавець вирішив, що діяльність пов’язана c будівництвом і ремонтом військової техніки не є тим видом діяльності, який стратегічно важливий для держави і вимагає контролю c ee боку.

Ні «Укроборонпром», у підпорядкуванні якого знаходиться Львівський авіаремонтний завод, ні правоохоронні та контролюючі органи поки на ситуацію не реагують, хоча мають достатньо інформації для початку перевірок і навіть реєстрації кримінального провадження.

На численні скарги «КІП АВІА» «Укроборонпром» відповідає, що «не може провести перевірку підприємства у зв’язку c Covid-19», хоча, наприклад, карантин не завадив концерну провести перевірку і змінити керівника ДП «Антонов».

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«Укроборонпром» не указ: львівський авіазавод продовжує закупівлі у «своїх» постачальників оновлено: 31 липня, 2020 автором: Redactor