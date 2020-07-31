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У Полтаві на хабарі у 80 000 доларів погорів слідчий ДБР

31.07.2020

Правоохоронців та їх спільників затримали на гарячому

Офіс Генерального прокурора повідомляє про затримання «на гарячому» при спробі отримати хабар слідчого територіального управління ДБР, оперуповноваженого поліції та їх спільника в Полтаві.

За попередньою інформацією, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції і їх спільник вимагали у громадянина 80 000 доларів за активізацію досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за його зверненням. Виробництво стосується слідчого Нацполиции, який здійснює розслідування заявника.

Правоохоронців та їх спільників затримали на місці злочину безпосередньо при отриманні першої частини неправомірної вигоди у сумі 40 000 доларів.

В даний час тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

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