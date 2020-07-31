Зеленський оригінально привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Не православний свято президент доручив зробити державною.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 липня, привітав усіх мусульман України зі святом Курбан-Байрам. «Це свято наповнює серця віруючих милосердям, любов’ю до ближніх, дарує світло надії і справедливості. Ми вдячні і високо цінуємо внесок мусульманської громади України у збереження та примноження духовного багатства і різноманітності нашого народу, утвердження миру та міжрелігійної злагоди в українському суспільстві. Нехай це важливе для віруючих час буде повно чистими помислами, благодійними справами, почуття єдності й братерства. Міцного здоров’я усім вам, миру та щедрої долі!» — зазначив глава держави.

У своєму привітанні Зеленський нічого не сказав про те, що він доручив Кабміну розглянути питання про надання державного статусу окремим релігійним святам, в числі яких і Курбан-Байрам.

«Кабінету міністрів України у взаємодії з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями, Українським інститутом національної пам’яті розглянути питання про надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим, внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект», — сказано в указі № 303.

Таку пропозицію президент зробив «з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей всіх віруючих, вшанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального і багатоконфесійного».