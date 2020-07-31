Шулявський міст перетворився на довгобуд: на що розраховувати киянам

Будівництво Шулявського мосту в Києві знову зупинилось, і, схоже, в цьому році його так і не запустять в експлуатацію. Цех №5 заводу «Більшовик», який повинні були знести ще в 2019-му і який заважає закінчити розв’язку, став справжнім каменем спотикання. Фонд держмайна (ФДМ) і київська влада досі не можуть визначитися з ціною. Те, що може заплатити столиця, в рази менше запитів ФДМ. «Вести» дізналися, на що розраховувати киянам.

Майже мільярд за «стару рухлядь»

Реконструкція розв’язки біля Шулявського мосту знову загальмувалася. Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко сказав, що будівельники взялися асфальтуванням розв’язки. Але будівельники кажуть, що розв’язка поки без верхнього шару і буде в такому вигляді до завершення всіх робіт по будівництву всіх з’їздів.

«На даний момент побудовано три з’їзду. За проектом їх чотири. Четвертий з’їзд повинен розташовуватися на місці цеху №5 заводу «Більшовик». Питання не вирішено. Документів на знесення цеху у мене немає. Генпідрядник подібні питання не вирішує, це — питання міста. Останній шар асфальту може бути завдано, коли будуть побудовані всі з’їзди. Відповідно, поки об’єкт не може бути введений в експлуатацію. Це поки технологічний проїзд», — розповідає «Вістям» власник компанії «Північно-український будівельний альянс», яка будує розв’язку, Андрій Якусевич.

Цех «Більшовика» повинні були знести ще в листопаді минулого року. Питання не зрушив з місця через те, що КМДА і ФДМ не домовилися за ціною. А сам мер навіть погрожував особисто сісти на екскаватор і знести цех, в якому продається секонд-хенд.

Ще в грудні Київрада прийняла рішення викупити цех №5. Згідно з рішенням, попередня ціна — 113,5 млн грн (38,3 тис. грн/кв. м). Стільки ж коштують і нові нежитлові приміщення в цьому районі. Тобто запропонована ціна цілком відповідає ринковій. Але у ФДМ за старий цех хочуть аж 700 млн грн. У Департаменті власності КМДА нам розповіли, що така величезна сума з’явилася з-за того, що приблизно стільки ж Фонд держмайна повинен Києву за оренду землі під «Більшовиком», яка належить київській громаді.

«Спочатку Фонд держмайна виступав з ініціативою: ми вам віддаємо цех, а ви спишіть нам заборгованість за землю. За землю не платили багато років. Але це нереально, цех стільки не коштує», — зазначають в КМДА. У мерії кажуть, що визначити ціну старого цеху повинні незалежні сертифіковані оцінювачі. Конкурс оголошено. «Незалежний сертифікований оцінювач визначить реальну вартість цього приміщення з урахуванням кон’юнктури ринку. Після чого сторони знову сядуть за стіл переговорів. Для будівництва розв’язки вистачило б частини території цього цеху. Але знести частину будівлі, зрозуміло, неможливо», — кажуть у КМДА.

Хотіли продати за шахрайською схемою

Приміщення колишнього заводу «Більшовик», на місці якого повинні з’явитися два з’їзду, незаконно продані за шахрайською схемою. Так вважають у прокуратурі Києва. Згідно з матеріалами СБУ, отриманим прокуратурою, директор заводу у змові з керівниками двох приватних підприємств шахрайським шляхом заволоділи майном «Більшовика» вартістю сотні мільйонів гривень.

Мова йде про двох приміщеннях цехів, двох складів і будівлі кисневої станції, зареєстрованих за адресою пр. Перемоги, 49/2. За цією ж адресою зареєстровано і цех №5, який знаходиться в зоні будівництва Шулявського мосту і розв’язки.

Згідно зі схемою, нібито за борги заводу приміщення в центрі Києва загальною площею близько 6400 кв. м виставив на торги реєстратор села Драбовка Черкаської області. Як встановили слідчі, Драбівський райвідділ виконавчої служби управління юстиції Черкаської області відкрив виконавче провадження щодо примусового стягнення податкового боргу з АТ «ПКМЗ» («Більшовика»), всупереч мораторію на примусову реалізацію майна.

При цьому сам завод знаходився у переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. А в зв’язку з тим, що закон «Про перелік об’єктів, що не підлягають приватизації» втратив чинність, з таким майном заборонено вчиняти виконавчі дії.

«За матеріалами кримінального провадження, п’ять об’єктів нерухомості заводу «Більшовик», які належать державі і не підлягають приватизації, були незаконно виставлено на продаж через Драбівський районний відділ виконавчої служби. У переліку об’єктів приміщення заводу «Більшовик». Але немає цеху №5, ми перевіримо, наскільки це законно», — сказала нам речник прокуратури Києва Надія Максимець.

На заводі цей факт підтверджують. «Так. Справи відкриті. Але колишньому директору досі навіть не пред’явлено звинувачення. А ці об’єкти продано на відкритому аукціоні СЕТАХ. Суб’єктом передачі на аукціон виступала Державна виконавча служба України, у якій на той момент ці об’єкти перебували під арештом», — говорить старший юрисконсульт ДП НВП «Більшовик» Микола Гармаш.

Ліфти і доріжки під землею

Всього на розв’язці планується обладнати чотири з’їзду, два з них — на місці цеху заводу «Більшовик». «Одного з передбачених на цьому місці з’їздів — з вул. Довженка на пр. Перемоги — взагалі не було, він буде новим. Другий, який з пр. Перемоги йде на вул. Гетьмана, був, але він дуже складний, на нього завжди з’являлися затори. Після запуску цих з’їздів кількість заторів на пр. Перемоги може істотно скоротитися. Але поки про терміни будівництва цих з’їздів я не можу сказати нічого конкретного», — зазначив Якусевич.

В рамках проекту буде реконструйовано підземний перехід між ст. м «Шулявська» і магазином «Сільпо», в якому встановлять чотири ліфти. «Спочатку це не було передбачено в проекті. Але, згідно з новим будівельним нормам, такі ліфти повинні бути в усіх місцях, де є сходи і утруднений проїзд для людей на візках та мам з немовлятами», — розповідає «Вістям» Якусевич.

Нагадаємо, новий міст ширше старого на дві смуги: зараз їх шість, а чотири, плюс дві разгоночных. Як кажуть у КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва», це дає можливість збільшити пропускну спроможність шляхопроводу на 20 тис. машин на добу. Одна з фішок нової розв’язки — велодоріжка довжиною 985 м і шириною 2 м, яка буде проходити навіть під землею.

У той же час проектувальник, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що нова розв’язка не вирішить проблем пробок. «Розв’язка в цьому місці не вирішує глобального питання. Вона просто переносить затори з однієї точки в іншу. Якщо раніше пробки були перед Шулявкой, навпаки промзони, зараз вони пересунутися до центру. Адже з усіх боків там світлофори, де скупчуються автомобілі», — говорить Беспалов.

Скільки коштує розв’язка

У лютому 2018 року КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» оголосило тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині пр. Перемоги та вул. Гетьмана. Очікувана вартість реконструкції, згідно з даними електронної системи публічних закупівель ProZorro, становить 608 570 279,00 грн.

Переможцем тендеру стала фірма ТОВ «Північно-український будівельний альянс», яка належить Андрію Якусевичу — колишньому помічнику екс-нардепа і екс-глави концерну «Укрбуд» Максима Микитася.

Крім того, дирекція оголошувала ще кілька тендерів на роботи, пов’язані з будівництвом цієї розв’язки, які в загальному потягнули на 315 630 45,00 грн. Це консультаційні послуги, технагляд, розробка проекту.

Але фактична вартість весь час зростала. У жовтні 2019 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту із збільшеною до 1050 млн грн кошторисною вартістю робіт.

«Гроші вважали приблизно, без остаточного проекту. Тоді порахували приблизну вартість металу, приблизна кількість металоконструкцій, обсяг металу. Але в підсумку обсяг металу збільшився майже в два рази, оскільки в процесі роботи з’ясувалося, що металу потрібно більше, відповідно, і в два рази більше роботи з ним. Але це питання до проектувальника», — говорить Якусевич.

На даний момент ніхто в мерії не готовий був назвати кінцеву суму: «До виборів вам ніхто не назве цю суму». Але ці витрати без урахування грошей за «Більшовик», тих 700 млн грн, які хоче отримати ФДМ за завод.

Дмитро Беспалов вважає, що ціна цілком адекватна. «Не думаю, що на цьому проекті хтось особливо нажився. Наскільки мені відомо, до деяких робіт залучалися європейські компанії, які в авральному порядку піднімали на домкраті опори, щоб мер міг урочисто відкрити на квадроциклі міст. Вони працювали в позаурочний час. А це завжди дорожче. Як би ще не довелося доплачувати», — говорить Беспалов.

Експерт з питань транспорту Олександр Кава вважає, що вартість будівництва розв’язки завищена разів у п’ять. «Первинна ціна була більш-менш адекватною, але її збільшили до мільярда, що раз на п’ять вище реальних витрат. Наведу приклад. У Львівській області побудували міст через річку Дністер за 220 млн грн. І це теж складна інженерна конструкція», — говорить Кава.

А знесення цеху він називає корупційною схемою збагачення чиновників КМДА. «Розв’язку можна будувати і без зносу. Киянам знесення не принесе додаткових зручностей, а чиновники можуть отримати майданчик для торгового центру», — говорить Кава.