Дивиться Дмитро Кузишин зі своїм угрупованням в Одесі кришує всі порти і постачання товарів

Головним наглядачем по фітосанітарній службі в Одеській області є Дмитро Кузишин, який раніше сам очолював цю службу в регіоні. Протягом всього часу він перебуває під заступництвом колишнього начальника Главку «К» СБУ Павла Демчины.

Кузишин підім’яв під себе одеські порти, і збагачується на кожній тонні зерна, контейнері лісу, цитрусових і т. п. Офіційний керівник фітосанітарної служби в Одеській області Інна Непомяща — його ставлениця.

Ще спільниками Кузишина є група осіб, що має відношення до СБУ і бере участь у злочинних схемах:

Сергій Поповський — екс-заступник начальника Головного управління Госпродпотребслужбы в Одеській області;

Кирило Шестунов — директор лабораторії фітосанітарної;

Іван Дралюк — генерал-майор, заступник начальника Головного управління СБУ з протидії корупції та організованій злочинності («К»);

Анатолій Лофф — начальник сектору центрального апарату Служби безпеки України;

Володимир Лапа — начальник Державної служби України з безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів;

Юрій Потокин — куратор екс-міністерства аграрної політики та продовольства України, начальник антикорупційного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів;

Павло Романько — начальник Одеського відділення Головного управління «К» СБУ.

Зі списку посад можна зрозуміти широту інтересів Кузишина і Ко. Вони покривають всі операції з імпорту/експорту товарів у портах Одеської області.

Щоб закупити, наприклад імпортні цитрусові фрукти або овочі, для отримання дозвільної документації (карантинні фітосанітарні сертифікати) потрібно відраховувати описаної групи по $5-20 з тонни продукції.

Причому, за експорт контейнерів офіційний платіж складе близько 1 тис. грн за контейнер.

Таким чином, прямий корупційний платіж за 25-тонний контейнер, наповнений цитрусами або одягають, обходиться $125-500. Зрозуміло, що через порти Одеської області такі контейнери проходять у величезній кількості.

Схема гранично просто і організована з допомогою кишенькових компаній Кузишина і друзів з СБУ — «Авангард+», ТОВ «Агрологистик Плюс». Вони оформлені на підставних осіб, і їх діяльність спрямована на монопольний контроль над ринком фумігації (знищення шкідників і збудників хвороб), легалізації та збору злочинних грошей.

Ще в Болгарії була створена фіктивна компанія, через яку виводяться злочинні гроші — ТОВ Авангард Європа (ПДВ: 205242422; Адреса: вул. Василя Левського, 16, 1-й поверх, офіс № 121, 8000 Бургас, БОЛГАРІЯ; Тел.: +359 056 840803).

Українські термінали морських портів та експортери зерна позбавлені легального бізнесу. Де-факто їх контролює СБУ, через компанії «Авангард +» і «Агрологистик Плюс», якщо тільки вони не згодні платити істотні хабара під тиском, яке їм надається у вигляді:

Необґрунтованої відмови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України акредитувати портові зернові термінали для експорту зерна в Китай.

Фальсифікації і маніпулюванні результатами обов’язкової експертизи вивозяться зернових вантажів для отримання фітосанітарного сертифіката, монопольно проведеного регіональними лабораторіями СВПСУ/ДПСС в Одесі та Миколаєві. А також Одеської державної прикордонної контрольно-токсикологічної лабораторії, яка є єдиним органом, уповноваженим видавати сертифікат аналізу.

Непояснених затримок у видачі фітосанітарних сертифікатів.

Кузишин разом з Сергієм Попівським створюють проблеми експортерам зерна і зернопродуктів шляхом банального шантажу і вимагання.

Після того, як пароплав стає під навантаження, Поповський особисто зв’язується з експортером і повідомляє, що провести фумігаційні роботи має виключно їх компанія — «Авангард+». Якщо експортер відмовляється, то Поповський дає команду в службу оформляти цей пароплав максимально довго. При цьому потрібно розуміти, що простий пароплава за 1,5 доби коштує приблизно 30 000 у.е. Тому за фумігацію «фітосанітарний ОЗУ» з легкістю практично завжди отримує потрібні гроші.

Також, існують країни, експорт у який називається «критичним». У цих країнах існує розширений список карантинних організмів, які повинні бути в зерні. Відповідно, з таких пароплавів вони вимагають додатково до фумігації, тариф — $0,35 /тону і також фумигируют їх через компанії, що належать Кузишину.

Під контролем фітосанітарної служби, яка сьогодні працює на догоду приватним особам відомим на всю Одесу, потрапляють всі вантажі рослинного походження, що надходять/йде з портів Одеської області.

Діяльність «ТОВ Агрологистик Плюс», який має фіктивного бенефіціара, спільно з ТОВ «Авангард +» через третю особу, в даний час розслідується Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). На предмет його причетності до фіктивному підприємництву, відмиванню грошей та зловживанню владою. Аналогічні розслідування ведуться як в Болгарії, так і в інших країнах Євросоюзу.

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