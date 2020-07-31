Цимбалюк назвав можливі цілі появи ПВК Вагнера в Білорусі

Російські найманці ПВК Вагнера могли з’явитися в Білорусі як в інтересах російського президента Володимира Путіна (для повторення українського сценарію), так білоруської Олександра Лукашенка (для підвищення рейтингу перед виборами).

Таку думку висловив у відеоблозі на YouTube-український журналіст Роман Цимбалюк. Крім того, він не виключив, що обидва сценарії можуть реалізовуватися одночасно

«У Республіці Білорусь ось-ось будуть вибори, і Олександр Григорович має переобратися. Але у нього є деякі проблеми на роботі, тому що білорусів він трішечки поддостал. І ось тут може бути розіграна дуже цікава комбінація: ось, мовляв, цих хлопців відправили для того, щоб Лукашенко міг показати своїм виборцям – дивіться, он супостат, зуби шкірить. Ось вже і сюди відправляє бойовиків», – припустив Цимбалюк.

«Питання: це була домовленість між Путіним і Лукашенком, щоб таким чином Олександр Григорович міг виступити захисником нації, або це вже Володимир Володимирович думає, що якщо будуть масові заворушення в Мінську, тоді можна буде цих архаровців використовувати, щоб вони найголосніше кричали: «Путін, введи війська». Цілком можливо, що перше не виключає друге», – додав він.

Цимбалюк також акцентував увагу на тому, що Лукашенко цілком може бути в курсі планів Путіна і категорично з ними не згоден.

«З одного боку Лукашенка уважно стежить за ситуацією і знав, що ці хлопці вже на його території. Не просто ж так напередодні він сказав на зустрічі з білоруськими військовими: «Потрібно зберегти країну». А у кого є амбіції відібрати цю країну? Ні в кого з сусідів Республіки Білорусь таких думок немає. Крім найближчих союзників», – пояснив журналіст.

Що стосується Кремля, то йому, за словами Цимбалюка, очевидно хотілося б, щоб проти білоруського президента повстав народ, і він утримав владу кров’ю. Це зробило б Лукашенко залежним від Москви.

«Тому що в Кремлі з задоволенням будуть працювати з ослабленим Олександром Григоровичем. Адже тоді він буде виконувати всі ці забаганки, які час від часу народжуються в московських кабінетах. А якщо щось піде не так, тоді цих хлопців можна використовувати як ударну силу для того, щоб сіяти хаос і безладдя. Ну, а далі як завжди приходить «братська допомога» та частина, а може бути вся Республіка Білорусь в результаті «референдуму» несподівано відходить до РФ і стає Білоруським федеральним округом», – розкрив журналіст суть стратегії Путіна.