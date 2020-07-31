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З моменту оголошення перемир’я жоден військовий ЗСУ не постраждав, – штаб ООС

31.07.2020

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об’єднання єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднання єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. […] У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

“Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано”, – відзначають у штабі.

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