В Киеве водитель избил пешехода (видео)

В Оболонском районе столицы водитель легкового автомодиля избил пешехода. Видео в места происшествия 29 июля разместил “Киев оперативный”.

В районе станции метрополитена Минская между пешеходом и водителем автомобиля Volkswagen произошел словесный конфликт. Водитель вышел из салона и нанес пешеходу нокаутирующий удар.

Водитель на авто скрылся с места происшествия. Пешеход остался лежать на асфальте в бессознательном состоянии.

Полиция квалифицировала преступление как нанесение тяжких телесных повреждений. Злоумышленник разыскивается.