У сьогоднішній Росії той факт, що когось заарештували, рівним рахунком нічого не говорить про моральний вигляд арештованого. Дуже може бути, що з цієї людини просто хочуть вибити свідчення на когось. Аналізуючи черговий політично значущий арешт, потрібно думати не про те, що міг накоїти сам заарештований — ну тільки якщо він не є дуже великою шишкою. В першу чергу необхідно аналізувати його коло спілкування і намагатися зрозуміти, що і на кого він може показати і навіщо ці свідчення правоохоронцям знадобилися.

Перечитав і думаю: із першим реченням я промахнувся. Сьогодні якщо когось заарештували, то швидше за все це говорить про людину добре. І от мені здається, що до громадськості це теж почало доходити. Скоро тим, кого не заарештовували і проти кого кримінальних справ не порушували, в політиці зовсім нічого буде робити. Ніхто за них голосувати захоче.

В’язниця стає знаком якості.