Парламентар нагадав, на які компроміси в ТКГ Україна йшла раніше

Представник Донецька в Тристоронньої контактної групи, журналіст Денис Казанський прокоментував заяву новопризначеного голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про готовність йти на компроміси в переговорах з Донбасу.

«Леонід Макарович вже дав інтерв’ю, в якому розповів, що готовий йти на компроміси. І з цього приводу у мене є одна ремарка. Насправді, Україна в ході мінських переговорів йшла на компроміси вже не раз», — пише журналіст у себе в Facebook.

Він нагадав, що, приміром, у 2014 році президент Петро Порошенко підписав закон про особливий статус Донбасу, який продовжується щорічно. А восени минулого року Київ погодився на імплементацію «формули Штайнмайера» і це викликало невдоволення частини українського суспільства.

«А на які компроміси за цей час пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах у ТКГ — буде так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації», — зазначив Казанський.

Також він заявив, що йому складно коментувати призначення Кравчука в ТКГ, оскільки йому до кінця незрозумілий сенс цього рішення.

Журналіст додав, що посада Кравчука — номінальна, і це показав його попередник Леонід Кучма, який формально очолював делегацію в ТКГ. Під час переговорів представник Донецька жодного разу не стикався з ним і не відчував його участі.

За словами Казанського, треба розуміти, що українська делегація в Мінську не може нічого прийняти без згоди керівництва країни.