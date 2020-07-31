З’явилися нові деталі космічного фіаско Росії з «Фрегат»

Американські військові заявили про збільшення кількості уламків бака російського розгінного блоку «Фрегат», який вибухнув в космосі 8 травня.

За даними ВПС США, після вибуху утворилося 65 уламків. Однак зараз в каталозі космічних об’єктів на сайті space-track.org вже 175 уламків цього бака. Вони розлетілися на тисячі кілометрів і знаходяться на орбітах з мінімальними висотами 230-1074 км та максимальними висотами 305-6051 км.

Раніше «Роскосмос» підтвердив факт руйнування, зазначивши, що уламки не загрожують Міжнародній космічній станції і російським супутникам.

Нагадаємо, що вибухнув об’єкт являв собою тороїдальний скида блок баків розгінного блоку «Фрегат-СБ», який при виведення супутника на орбіту відокремився після витрачення палива. Разрушившийся блок баків використовувався в липні 2011 року для доставки в космос обсерваторії «Спектр-Р».