Заробітчанам розповіли, як не потрапити до рук шахраїв

На ринку праці в Польщі значно активізувалися шахрайські схеми щодо українських громадян з боку дрібних недобросовісних агентств з працевлаштування.

Тільки за 2018 рік у Польщі збанкрутувало понад 660 компаній-посредникв.

При цьому, все одно на ринку залишається працювати більше 8000 агентств.

Багато з них, намагаючись вижити в умовах конкуренції і тим більше при закритих кордонах з-за пандемії, вдаються до афер щодо українських заробітчан.

Також значно зросла і кількість шахраїв, які називаються посередниками, однак не мають ніякого відношення до офіційних компаніям з працевлаштування.

Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal визначив 5 найбільш часто зустрічаються за останні три місяці шахрайських схем щодо українців у Польщі.

Шахраї, представляючись посередниками польських фірм, без пред’явлення документів або укладання офіційних договорів, збирають гроші за проїзд через кордон і ще на території України просто зникають.

Українців наймають на території України на роботу, везуть у Польщу і там кидають без роботи і умов для проходження 14-денного обов’язкового карантину. Відразу ж з’являються «добрі» посередники, готові працевлаштувати розгублених людей, але, наприклад, за низьку оплату або у вкрай важкі умови праці.

Посередниками часто виступають водії мікроавтобусів, які обіцяють за суму в кілька сотень злотих перевезти через кордон у Польщу, де їх нібито повинен зустріти представник компанії по працевлаштуванню. У кращому випадку людей довозять до кордону, де залишають її проходити самостійно без відповідних документів, що тягне за собою відмову у в’їзді.

У Польщі створюють фіктивні агентства з працевлаштування. Вони дають активну рекламу в Інтернеті про те, що компанія допомагає українцям в отриманні Освядчення (Oświadczenie — це дозвіл українським громадянам працювати в Польщі півроку). Люди платять гроші цієї фіктивній фірмі, а в підсумку або представник «фірми» зникає, або Прикордонна служба Польщі ідентифікує фірму як фіктивну і не пропускає українців з такими дозволами про роботу на територію Польщі.

Компанія з працевлаштування офіційна і заявляє, що організовує проходження карантину для українських громадян. Але селить людей в антисанітарні умови, фактично в бараки, без забезпечення їх їжею та засобами гігієни. У підсумку люди стають перед вибором – або порушити карантин і бути депортованими, або залишитися без продуктів харчування і голодувати.

Власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко також позначив кілька основних ознак шахраїв на ринку праці Польщі.

«Часто аферисти пропонують повністю «безкоштовне» житло при працевлаштуванні або проживання в карантинному центрі, але потім вони знімають за це гроші з працівника», — зазначив Кириченко.

Але безкоштовного житла не існує. Кириченко пояснює, «що при виборі місця проходження карантину дуже важливий статус компанії з працевлаштування».

Також, за словами власника Gremi Personal, аферисти часто обіцяють ввезти до Польщі українських громадян обманними транзитними шляхами через інші країни ЄС, щоб вже у Польщі вони нібито не проходили карантин.

«В результаті або людей не довозять і кидають де-небудь на вокзалах в інших країнах або ігнорують карантин українців штрафують і депортують. Публічні компанії, що піклуються про свою репутацію, ніколи не допустять навіть натяку на обман очікувань людей», — пояснив Кириченко.

Щоб не стати жертвою шахрайських схем, аналітичний центр компанії Gremi Personal настійно рекомендує уважно перевіряти інформацію про компанії.

Слід особливу увагу звертати на такі критерії:

— як довго компанія працює на ринку (бажано, щоб термін становив не менше 5 років);

— наскільки розгалужену філіальну мережу має;

— наскільки компанія публічно представлена в польських та українських ЗМІ;

— як легко можна отримати інформацію про власників компанії та її структуру;

— є всі необхідні ліцензії компанії на території Польщі;

— як ця компанія представлена в соцмережах і в інтернеті, і які про неї відгуки.