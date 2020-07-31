До влади прийшли нікчеми?

З моменту, коли в Україні змінилася влада, пройшло близько року. Минулоріч ми кардинально змінили еліти – тріумфальний результат “зелених” (що президента, що партії на парламентських виборах) буквально струснув суспільство.

Минувши рік. Ейфорія поступово проходити – рейтинги довіра до “нових облич” стрімко летять у прірву. Це стосується як самого Зеленського, так і “Слуги народу”. Буквально кожен день приносити чергову ганьбу та черговий провал. Що, власне, зовсім не є чимось неочікуваним.

Тут і заяви президента про те, що економіці України заважає високосний рік, не менш епічна тирада виконувачки обов’язків міністра енергетики про добір кадрів за інтуїцією і гороскопом, нещодавнє повідомлення Нацбанку, який отримав нового очільника, про те, що головним чинником підвищення інфляції в Україні стало подорожчання окремих сирих продуктів через несприятливі погодні умови тощо.

Можете ще згадати світлини вже колишнього радника секретаря РНБО Сивохи в мокрих штанях, фрази президента про “янелоха” та про водіїв-“засранців”. Не менший ступор викликав намір глави держави заразитися коронавірусом. Всього не перелічити. Кожен може додати до цього переліку безліч зашкварів. Дна у цій країні воістину немає, його ніколи не пробити.

І все було б і нічого. Альо всі ці люди – перші особи держави. Економіка якої летить у прірву. Частина території якої окупована “тією стороною”, за словами все того ж президента. Солдатам якої нова влада забороняє стріляти у відповідь на вогонь бойовиків на Донбасі, розповідаючи про хтозна вже яке за ліком “остаточне чергове перемир’я”. Яке, до речі, “потусторонні” бойовики зруйнували рівно через двадцять хвилин від його початку.

Повторюся – провалів безліч. Я довго дивився на все це й думав – як же схарактеризувати нову владу України? Спочатку схилявся до того, що вищі посади країни опанували некомпетентні люди. Потім уточнивши формулювання – “фантастично некомпетентні”. Альо все одне не полишало відчуття, що характеристика неповна.

І от днями я подивився інтерв’ю Мавроді. Того самого, що МММ. Десятирічної давнини. Він, звісно, говорити про Росію. Але, як на мене, його слова якнайточніше характеризують нинішніх очільників України. Він говорити буквально таке (цитую мовою оригіналу): “До влади в країні прийшли нікчеми”. Саме “нікчеми”. Бо український аналог цього слова – “нікчема” – як на мене, не зовсім повно відображає сутність тих, хто керує Україною.

Якщо всі дії влади нашої держави розглядати під цим кутом зору, то все стає на свої місця. Країною керують “нікчеми”. І тоді все, що відбувається нині в країні, отримує логічне пояснення. І “корабельні сосни”, і собаки за комуналку, і “неякісні діти”, і “бомбити літаками”, і весь тій потік підсвідомості, який виливають на нас “слуги” з телеекранів та Інтернету.

Ну й про Порошенка. Бо я б особисто про нього змовчав, але ж обов’язково знайдуться ті, хто відразу приплете його до цього допису. Як же без нього та сакраментального “а що – при Пороху краще було?”. Про нього можу також процитувати Мавроді. Звісно, засновник славнозвісної піраміди говорив не про п’ятдесят п’ятого президента України, але його слова, знову ж – це моя особиста думка – якнайкраще характеризують як Порошенка, так і нинішніх керманичів країни.

Так от, він сказавши приблизно таке (нагадаю, Мавроді – математик). За його словами, мінус завжди може стати плюсом. Як плюс – мінусом. Що й сталося (і неодноразово) з Порошенком. А від нуль завжди залишиться нулем. Як його не множ і не діли.

Автор: Микола Кірєєв