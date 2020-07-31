Лікарка розповіла, на які порушення вказує підвищення температури ввечері

Інфекції, уповільнене запалення, пухлина мозку – ці порушення можуть ховатися за підвищенням температури у вечірній час, розповіла лікарка Тетяна Романенко.

Лікар-терапевт, кардіолог, ендокринолог Тетяна Романенко перерахувала виданню “Аргументи і факти” причини, що пояснюють підвищення температури ввечері. Медикиня зазначила, що вони можуть бути як фізіологічними, так і патологічними.

Говорячи про перші, фахівчиня назвала наступні фактори: фізичні навантаження, прийом гарячої їжі, а також сильних лікарських засобів, стан ПМС, вагітність і овуляція у жінок. Крім того, температура тіла ввечері може підніматися, якщо людина протягом дня багато часу провів на сонці, також після вживання алкоголю.

“У нормі температура вечорами може підніматися на 0,4 градуса. Підвищення до 37,5 градусів не небезпечно, якщо носить епізодичний характер. Але якщо це стало відбуватися регулярно, потрібно насторожитися, відвідати лікаря», – порадила фахівчиня.

Лікар розповіла, на які порушення може вказувати зростання температури ввечері. За словами Романенка, частіше цього цьому сприяють простудні захворювання, інфекція. “Можна запідозрити уповільнене запалення. Для його визначення потрібно здати аналіз на С-реактивний білок”, – зауважила медикиня.

Крім того, температура тіла змінюється під впливом гормональних порушень, захворювань щитовидної залози, аутоімунних, пухлинних процесів. Тому не зайвим буде звернутися до невролога. Можливо, буде потрібно проведення МРТ головного мозку, щоб виключити пухлини.

“Кісти та інші утворення в нервовій системі можуть викликати збій терморегуляції. Виявити його допомагає жарознижуючий засіб, який приймається при температурі вище 37,2. Якщо через годину-півтори жар не спадає, то, швидше за все, стався збій терморегуляції. Це вимагає обстеження”, – розповіла медикиня.