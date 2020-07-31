Біржовий курс долара пробив позначку 74 рубля

Російська гривня продовжує втрачати позиції долара і євро в ході сьогоднішніх торгів на Московській біржі, причому курс американської валюти вперше з 14 травня перевищив 74 рубля.

Станом на 12:18 мск курс долара розрахунками «на завтра» підскочив майже на 91 копійку до попереднього закриття до 74,0775 рубля. Курс євро злетів на 1,08 рубля і опинився на позначці 87,73 рубля, свідчать дані біржі.

Як відзначає аналітик ІК «ВЕЛЕС Капітал» Олена Кожухова, вчора «пара євро/рубль неухильно зростала і досягла чергового максимуму з початку квітня 86,94 рубля, завершивши сесію вище 86,50 рубля». «Європейська валюта продовжує ралі і на ринку Форекс, де вона піднялася до максимуму з травня 2018 року, перевищивши позначку 1,1800», — йдеться в огляді експерта.

Сьогодні російська гривня слабшає на тлі зниження попиту на ризикові активи на світових майданчиках. Додатковим негативом для рубля стала конвертація дивідендів російських компаній іноземними інвесторами, зазначає РБК.

Більш того, констатує експерт з фінансів CEX.IO Broker Олександр Янюк, «рубль знижується навіть на тлі істотного просідання долара на світових майданчиках». «Попит на держоблігації впав до рівня червня, отже інвестори не очікують зміцнення валюти або навіть її стабільності», — вважає експерт.

Зі свого боку, заступник керівника ІАЦ «Альпарі» Наталя Мільчакова додає, що «курс євро до рубля злетів на тлі зростання ризиків для світової економіки і валют країн, що розвиваються».

Тим часом Центробанк РФ в цілях зниження волатильності на ринку продав 30 липня валюту на 5,8 млрд рублів, а в цілому з 10 березня обсяг продажу валюти на внутрішньому ринку досяг 1 трлн 68,9 млрд рублів.

Нагадаємо також, що російська нацвалюта з початку нинішнього року суттєво знецінилася щодо долара та євро. Потужний тиск на рубль надали загальна паніка на фінансових ринках з-за стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 і побоювань з приводу її впливу на глобальну економіку, а також обвал цін на нафту.

Так, сильна девальвація російської нацвалюти сталася 7 березня на міжнародному ринку Forex, після того як днем раніше розвалилася угода ОПЕК+, — країни альянсу не змогли домовитися ні про додаткове скорочення нафтовидобутку, ні про продовження угоди на більш тривалий період (з 1 квітня 2020 року). Після цього, 9 березня 2020 року, на фінансових та нафтовому ринках стався «чорний понеділок», а 18 березня ринок охопила «чорна середа» з черговим падінням нафтових котирувань, — російська нацвалюта в ході торгів на Московській біржі оновила (на той момент) антирекорди до долара і євро з лютого 2016 року, — 81 і 88 рублів відповідно.

Додамо, що реальний ефективний курс рубля (з урахуванням інфляції) за червень 2020 року зріс на 2,9% до іноземних валют щодо попереднього місяця. При цьому реальний курс рубля до долара піднявся за цей період на 5,2%, до євро — на 1,7%. Однак за перші 6 місяців поточного року реальний ефективний курс рубля знизився на 5%.

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